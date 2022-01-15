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Baltalı zorbalar

#Balta#Ev Sahibi#Bayrampaşa
Baltalı zorbalar

Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün, Suriyeli kiracılarının kaldığı evin kirasını 1200 liradan 3 bin liraya çıkardı. Suriyeli kiracı fahiş artışı kabul etmeyince ellerine balta alan baba ve oğul evin kapısını kırdı, kiracının eşyalarını parçaladı. O anların görüntüleri ortaya çıkınca olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

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İSTANBUL Bayrampaşa’da evi olan Naim Akgün (92), Suriyeli bir aileye evi 1200 liraya kiraya vermişti. Geçtiğimiz günlerde kirayı bir anda 3 bin liraya çıkardı. 6 çocuklu Suriyeli aile bu astronomik artışı kabul etmedi. Naim Akgün, bunun üzerine geçtiğimiz salı günü oğlu İhsan Akgün (65) ile kapıya dayandı. Oğlu ile birlikte baltayla dairenin kapısını kırarak içeri giren baba, içerideki kapılara ve eşyalara da baltayla zarar verdi. Baltalı saldırı sırasında evde bulunan çocuklar ve anneleri büyük bir korku yaşadı. Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Baltalı zorbalar

YAKALANDILAR

Polis, baba ve oğlu operasyonla gözaltına aldı. Olayda kullandıkları balta da evde bulunarak el konuldu. Baba ve oğlu, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Naim Akgün nöbetçi mahkemeden serbest kaldı, oğlu İhsan Akgün ise tutuklandı. Suriyeli kiracı ifadesinde, Naim ve İhsan Akgün’ün kendisinden 3 bin TL istediğini söyledi.

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