Baltalı zorbadan pişkin açıklama: Tekrar saldıracağım

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İstanbul Bayrampaşa’ya bağlı Yıldırım Mahallesi'nde 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen ev sahibi Naim Akgün (93), 1200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün oğlu İhsan Akgün (65) ile birlikte, geçen çarşamba günü 23.00 sıralarında baltayla kapıya dayandı.

Baba-oğul, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısını kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

‘7-8 CAMINI KIRACAĞIM’

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan Naim Akgün, açıklamalarda bulundu. Naim Akgün, “Üç sene önce kiraya verdik. ‘Torunlarım gelip bana bakacak’ dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler, öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler, kötü dediler. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Şikâyetçi oldum. 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında” diye konuştu.