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Baltalı neşterli hadsizlere ters kelepçe

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#Antalya#Muratpaşa#Konyaaltı Beach Park
Baltalı neşterli hadsizlere ters kelepçe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi, ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

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Antalya Muratpaşa’daki Konyaaltı Beach Park girişinde dün saat 10.30 sıralarında, kimliği öğrenilemeyen bir kişi denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin TL isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçelendi. Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

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YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü. Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

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#Antalya#Muratpaşa#Konyaaltı Beach Park

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