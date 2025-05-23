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Balta ile sokaklarda dehşet saçıp polise saldırdı

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#Bursa#Polis#Balta
Balta ile sokaklarda dehşet saçıp polise saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 05:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra elinde balta ile sokağa çıkıp, bağırarak küfürler eden şüpheli kişi, ihbar üzerine gelen polisin havaya ateş açarak dikkatini dağıtmasının ardından etkisiz hale getirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, polisin havaya ateş açarak etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Koca Macır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Rüstem P.(43) eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı. Yüksek sesle küfür ederek çevredekileri rahatsız eden Rüstem P., elindeki balta ile bazı araçlara da zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BALTA İLE POLİSLERE SALDIRDI

Şüpheli, elindeki baytayı bırakıp teslim olmasını isteyen polislere saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polisler, dikkati dağılan saldırganı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi. Elindeki suç aleti balta alınan şüpheli gözaltına alındı.

POLİSİN ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Çevresindekilere rahatsızlık veren ve alkollü olduğu anlaşılan şüpheli Rüstem P.’nin, etkisiz hale getirildiği ve polisin havaya ateş açtığı o anlar amatör kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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#Bursa#Polis#Balta

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