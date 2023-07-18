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Balta ile öldürüp cansız bedenini çuvala koyarak dereye attılar! Korkunç cinayette 3 tutuklama

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#Kastamonu#Cinayet#Balta
Balta ile öldürüp cansız bedenini çuvala koyarak dereye attılar Korkunç cinayette 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 17:20

Kastamonu’da samanlıkta öldürdükleri kişinin cansız bedenini çuvala koyarak dereye atan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç. tutuklandı.

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Olay, dün Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Ahlat Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün tarlasındaki otları biçmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BALTA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde köyün yakınında kan izine rastlandı. Kan izlerini takip eden ekipler, dere yatağındaki çuvalın içerisinde Doğruoğlu’nun cenazesini buldu. Sürüklenerek dereye getirildiği belirlenen çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin, köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki, B.Ç.’ye ait evin samanlığına kadar devam ettiği tespit etti.

Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede, 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun BALTA ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi.

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CİNAYET ZANLISI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından samanlığın sahipleri B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından CİNAYET zanlıları, sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

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#Kastamonu#Cinayet#Balta