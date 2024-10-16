Balonlar rekora uçtu

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da, sıcak hava balon turu turistlerin en fazla tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor. Kapadokya’da bu yılın ocak - ekim döneminde hava koşullarının uygun olduğu 182 günde 583 bin 63 turist sıcak hava balonuna bindi. 508 bin 181 kişinin katıldığı rekor yılı 2022’ye göre 74 bin 882 artışla yeni bir rekor kırılan Kapadokya’da 2023’ün aynı döneminde ise 473 bin 396 kişi balonla bölgeyi gökyüzünden izlemişti.

Bu yıl, ocakta 17 bin 963, şubatta 34 bin 663, martta 42 bin 612, nisanda 59 bin 915, mayısta 73 bin 504, haziranda 87 bin 924, temmuzda 69 bin 852, ağustosta 98 bin 762, eylülde ise 97 bin 868 yerli ve yabancı turist tura katıldı.

700 BİN YOLCU HEDEFİ

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, şunları söyledi:

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“Kapadokya’da 9 aylık süreçte 580 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi balon turuna katıldı. Bu verileri kıyasladığımızda en yüksek rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Kapadokya’da yıllardır hedeflediğimiz yıllık 700 bin yolcu barajının aşılacağına inanıyorum.”