Balonlar el yakıyor

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Turizm merkezi Kapadokya’da 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarına binmek için

yerlerini alıyor. Pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor. Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava

balonu turu ise 100 Euro’dan başlıyor.

TÜRKLERE ÖZEL FİYAT TALEBİ

Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu, "Değişik uçuş tiplerine ve sepetlerdeki uçuşlara göre fiyatlar 200 Euro’ya kadar değişiyor. 20, 24 ve 28 kişilik sepetler 1 saatlik veya 75 dakikalık uçuşlar halinde gerçekleştiriliyor” bilgilerini veriyor. Kurban Bayramı tatili için bölgeye gelen yerli turistler ise dertli. “balon fiyatları canımızı sıkıyor. Yapabileceğimiz tek şey, 'izlemek' diyerek sabah uyandık ve geldik. Firma yetkililerinin Türklere karşı özel bir fiyat belirlemelerini bekliyoruz. Kapadokya aslında yabancı turistleri çekmek için konumlanmış gibi. Türk turistler de buradalar. Firmaların da bu noktada indirim yapmaları gerekir. Kapadokya’nın en önemli simgesi olan balona binmek istedik ama genellikle yabancılar biniyor, Türkler izliyor" diyor.