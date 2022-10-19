Balon faciası: 2 turist hayatını kaybetti

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Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden dün sabah saatlerinde kalkış yapan özel şirkete ait sıcak hava balonu, bir anda şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle Kavak beldesi Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balonda bulunan 28 turistten İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) yaşamlarını yitirdi, aynı ülkeden 3 kişi de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50’de beklenmedik rüzgâr artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanya uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanya uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgâr artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”