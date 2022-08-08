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Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

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#TOKAT#UNESCO#TARİH
Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 17:20

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat’ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

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Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepede, dünyanın en gösterişli mağaralarından olan Ballıca bulunuyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 54 olan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile hala gizemini koruyan Ballıca Mağarası; Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 'Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası' projesi kapsamında çevre düzenlenmesi için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatıldı.

Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

Kafe, dinlenme alanları, yöresel ürünler satış noktası, konaklama üniteleri ve kır lokantası gibi bölümlerin yapılması için kapatılan mağara 11 ay sonra ziyarete açıldı. Söz konusu çalışmaların yüzde 90'nının tamamlandığı bildirildi.
Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

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#TOKAT#UNESCO#TARİH

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