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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

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Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı
Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi Hamzakoy mevkisi Cahide Hanım Konağı yanındaki 2 katlı evin balkonunda, sahibi tarafından beslenen bir oğlak, balkonun altındaki tentenin üzerine atladı. Burada mahsur kalan oğlağı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenteye doğru itfaiye aracının merdivenini uzattıktan sonra bir itfaiye eri, oğlağı alarak aşağıya indirdi ve sahibine teslim etti.

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