Balkondan sarkan Down sendromlu çocuğu komşusu kurtardı… Onlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 2’nci katındaki dairede oturan ailenin Down sendromlu çocuğu, balkona çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybetti. Çocuk aşağıya düşerken bir aile bireyi onu yakaladı. Bu kişi, aşağı sarkan çocuğu yukarıya çekmekte zorlanınca panik yaşandı. Komşular, çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açtı. Komşulardan Emin Demir ise 3’üncü kattan ip sarkıtarak 2’nci kata indi. Demir, çocuğu bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde yukarıya çıkardı. Çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.