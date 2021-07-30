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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 04:16 | Son Güncelleme:

Balkondan rastgele ateş eden kişi kendini vurarak yaşamını yitirdi

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Balkondan rastgele ateş eden kişi kendini vurarak yaşamını yitirdi

Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açtığı sırada kendisini vuran şahıs öldü.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak'ta bir evin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, söz konusu kişinin ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra takviye olarak bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi.

Balkondan rastgele ateş eden kişi kendini vurarak yaşamını yitirdi

Şahıs bu sırada etrafa rastgele ateş etmeye devam ederken kendisini de vurdu. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılan şahıs burada yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamayarak öldü.

İsminin K.G. (36) olduğu öğrenilen şahsın, madde bağımlısı olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü iddia edildi.

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