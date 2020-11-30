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Haber Giriş: 30.11.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Balkondan düşmüştü! 22 gün sonra acı haber

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Balkondan düşmüştü! 22 gün sonra acı haber
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Antalya’nın Alanya ilçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu 2’nci kattaki evinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 8 Kasım saat 17.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkan Ali Hamza Karakoyun, bir anda dengesini kaybederek 6 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde 22 gün tedavi gören Karakoyun, bugün sabah saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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