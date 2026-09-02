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Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu katları tırmanarak kurtardı… O anlar kameraya böyle yansıdı

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#Kurtarma Operasyonu#Balkon Dramı#Kahraman Vatandaş
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu katları tırmanarak kurtardı… O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 19:03

 DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2’nci kata ulaşan kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu. Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata kadar tırmandı. Ardından, kız çocuğunu tutarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu katları tırmanarak kurtardı… O anlar kameraya böyle yansıdı

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Kurtarma Operasyonu#Balkon Dramı#Kahraman Vatandaş

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