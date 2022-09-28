Balkondan düşerek ölmüştü! Tahliye çıkmadı

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İkili 10 Haziran 2021 günü Ataşehir’deki bir restorana gitti ancak burada kıskançlık nedeniyle tartıştılar. Eve döndüklerinde Anzelika Srabiants evin balkonuna çıktı. Buradan kendisini kurtarması için yalvardığı Burak Ercan o anları kameraya aldı ve yardım etmedi. Anzelika Srabiants da balkondan düşerek öldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından tutuklanan Burak Ercan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

KÖPEK ARAŞTIRILACAK

Davanın duruşması dün Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Söz alan Burak Ercan, “Anzelika daha öncesinde de kaldığımız bir otelde balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek buna engel oldum” dedi. Mahkeme heyeti, olaya ilişkin video görüntülerinde yer alan köpek ile sanığa ait olduğu iddia edilen köpeğin aynı olup olmadığının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve tutukluluğun devamına karar verdi.