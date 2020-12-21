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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Adıyaman'da, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşen ve hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Selda Avcı (23), 32 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım'da Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda Avcı, dengesine kaybederek, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Avcı'nın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

32 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 32 gün sonra bu sabah hayatını kaybetti. Selda Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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