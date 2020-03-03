MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalkondan düşen liseli Ata, hayatını kaybetti
GeriGündem Balkondan düşen liseli Ata, hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Balkondan düşen liseli Ata, hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkondan düşen liseli Ata, hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da 5'nci kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Ata D. hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Ata D. gece saatlerinde balkona çıktı. Ata D. , 5'inci kattaki evinin balkonunda bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek düştü. Gencin düştüğünü gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Binanın duvarı ile park halinde bulunan kapalı kasa minibüs arasında sıkışan genç olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Ata D. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ata D., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri gencin düştüğü yerde ve evinin balkonunda incelemelerde bulundu. Ata D.'nin anne ve babasının bir süredir ayrı olduğu ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle