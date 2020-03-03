Balkondan düşen liseli Ata, hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Ata D. gece saatlerinde balkona çıktı. Ata D. , 5'inci kattaki evinin balkonunda bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek düştü. Gencin düştüğünü gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Binanın duvarı ile park halinde bulunan kapalı kasa minibüs arasında sıkışan genç olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Ata D. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ata D., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri gencin düştüğü yerde ve evinin balkonunda incelemelerde bulundu. Ata D.'nin anne ve babasının bir süredir ayrı olduğu ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.