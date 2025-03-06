Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

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Olay, geçtiğimiz salı günü merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Elektrik Caddesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli dahiliye uzmanı Prof. Dr. Şamil Ecirli, 5'inci katta bulunan evinin balkonundan düştü. Ecirli, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Şamil Ecirli için, ilk olarak daha önce görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde tören düzenlendi. Şamil Ecirli'nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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