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Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

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#Şamil Ecirli#Konya#Balkon
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 14:50

Konya'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamil Ecirli son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, geçtiğimiz salı günü merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Elektrik Caddesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli dahiliye uzmanı Prof. Dr. Şamil Ecirli, 5'inci katta bulunan evinin balkonundan düştü. Ecirli, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

Prof. Dr. Şamil Ecirli için, ilk olarak daha önce görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde tören düzenlendi. Şamil Ecirli'nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

Balkondan düşen dahiliye uzmanı profesör hayatını kaybetti

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#Şamil Ecirli#Konya#Balkon

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