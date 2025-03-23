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Balkondan düşen Çınar Kaya, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Edirne#Çınar Kaya#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Balkondan düşen Çınar Kaya, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 17:32

Edirne'de apartmanın 3’üncü katındaki balkonundan düşen Çınar Kaya (14), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 15 Mart günü, saat 16.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydan geldi. Hava almak için apartmanın 3’üncü katındaki balkona çıkan 8’inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, bir anda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam müdahalesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Edirne#Çınar Kaya#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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