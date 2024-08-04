Balkondan dÃ¼ÅŸen bebek aÄŸÄ±r yaralandÄ±

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Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Yeni Mahalle Ã–zdoÄŸan Sokak'taki 4 katlÄ± binada meydana geldi. 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±n balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya gÃ¶re; annesi mutfaÄŸa gidince kalkmak istedi. Dengesini kaybeden bebek, yaklaÅŸÄ±k 7 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ã–zel araÃ§la kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesi'nde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan bebek, ambulansla Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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