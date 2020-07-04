Yavuz YILMAZ - DHA
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Balkondan düşen Ayşenaz, yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ayşenaz Ü. (7), yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Emirgan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Oyun oynarken balkon demirlerine tutunan Ayşenaz Ü., dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Küçük Ayşenaz’ın yardımına aile bireyleri koştu. Ayşenaz Ü., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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