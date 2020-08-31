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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı

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Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
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ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen Yusuf Ortaç(7), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oynayan Yusuf Ortaç, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ortaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.,

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