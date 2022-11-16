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Balkondan düşen 11 yaşındaki Müslüm kurtarılamadı

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#Şanlıurfa#Birecik#Balkon
Balkondan düşen 11 yaşındaki Müslüm kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 12:30

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Müslüm Oğul (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Birecik’in Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Oğul, iddiaya göre, 4'üncü kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Müslüm Oğul, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Birecik#Balkon

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