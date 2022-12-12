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Balkondan atlayıp evlerini taşlayanlarla kavga ettiler

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#Kavga#Mersin#Balkon
Balkondan atlayıp evlerini taşlayanlarla kavga ettiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 11:26

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, birinci katta oturan 2 kişinin, balkondan atlayıp, evlerini taşlayan kişilerle kavga ettiği görüldü.

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Yenişehir'in Dumlupınar Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı. Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp, geldiği sokakta Dahar ve Dakar'ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balondan atlayıp, grup ile kavga etti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balkondan atlayıp evlerini taşlayanlarla kavga ettiler

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Bu arada kavga, aynı sokakta yaşanalar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, apartman dairesinin balkonundaki Dahar ve Dakar'ın atlayarak kavgaya tutuştuğu anlar yer alıyor.

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#Kavga#Mersin#Balkon

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