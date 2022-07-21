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Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

#Zonguldak#Cinayet#Polis
Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, husumetlilerine balkondan tüfekle ateş edip, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüphelisi Erkan A. adliyeye sevk edildi.

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Ereğli'ye bağlı Alacabük köyünde dün akşam meydana gelen olayda, Erkan A. iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul’da polis olan Hüseyin D.’yi gördü. Tarafların birbirlerine laf atmasının ardından Erkan A., evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ziya Dilbaz yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, Erkan A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Erkan A. bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

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#Zonguldak#Cinayet#Polis

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