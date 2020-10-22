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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı

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Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, sokaktan gelen silah seslerini duyunca balkona çıkan Taner Çakmak’ın (33), başından saçmayla yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 2 şüpheli, yakalandı.

Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
Olay, önceki gün Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33), saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Taner Çakmak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin terk ederek kaçtığı kamyonet üzerinde de çalışma yaptı. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, Körfez ilçesinde bir evde saklanan F.T. (30) ve arkadaşı F.K.’yi (50) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 pompalı tüfek ile 1 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

KAYINPEDERİ İLE BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇMIŞLAR

Şüphelilerden F.T.'nin ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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