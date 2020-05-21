Balkondaki havludan gözaltı

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 5’inci katında oturan İranlı Mohammad Reza K. (32), önceki gün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında, üzerinde İngiliz bayrağı olan havlusunu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da havluyu görünce kendisine tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Mahalledeki tepki giderek büyürken, olay yerine gelen polis Mohammad Reza K.’yı gözaltına aldı. Havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezi’ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Mohammad Reza K.’nın polise verdiği ifadede, “Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı” dediği öğrenildi. Mohammad Reza K., havluyu asarken kasıtlı olarak hareket etmediğinin anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise olası bir provokasyonun engellendiği belirtildi: “Dün (önceki gün) kutladığımız 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19.19’da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19.19’da ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikâyet ve ihbarlarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır.”