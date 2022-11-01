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Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı

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#Maganda#Tekirdağ#Balkon
Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 14:07

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evden gelin alma sırasında M.K.'nin tabanca ile rastgele açtığı ateşte, balkondaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki 1 yaşındaki oğlu yaralandı.

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Olay, 30 Ekim'de Bağlık Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin almaya giden gruptaki M.K., çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, yakındaki binanın 3'üncü kat balkonundaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki oğlu Mohammed W.'ye isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu, tedavi altına alındı. Küçük çocuk taburcu edilirken, annesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan M.K.’nin tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı

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#Maganda#Tekirdağ#Balkon

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