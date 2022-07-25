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Balkonda uygunsuz görüntü: 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

#Balkon#Diyarbakır#Cinsel Saldırı
Balkonda uygunsuz görüntü: Cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Diyarbakır'da 6 katlı binanın 3’üncü katındaki evinin balkonunda çıplak halde kendini tatmin ettiği video çeken S.Ç., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 

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Olay, dün Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan S.Ç., çıplak halde balkona çıktı. Burada kendini tatmin ettiği video çeken S.Ç.’yi görenler uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen S.Ç., video çekmeye devam etti. Bunun üzerine mahalleli kadınlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri gören, S.Ç., giyinerek aşağı indi.

Polis, şikayet üzerine S.Ç.’yi gözaltına aldı. İfadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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#Balkon#Diyarbakır#Cinsel Saldırı

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