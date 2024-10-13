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Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

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#Balkon#Ofis#Temizlik
Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 16:37

Antalya'da Fatma Akdelen, 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki balkonda temizlik yaparken sürgülü kapının kapanması sonucu mahsur kaldı. Bağırıp yardım isteyen Akdelen, bölgeye sevk edilen ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı’nda 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında meydana geldi. Temizlik için ofise giden Fatma Akdelen, balkona çıktıktan sonra sürgülü kapı arkasından kapandı.

Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

Telefonu içeride bırakan, ofiste kendisinden başka kimse olmayan Akdelen, tüm çabasına rağmen kapıyı açamadı. Yoldan geçenler, bağırarak yardım isteyen Fatma Akdelen’i fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibini gören Akdelen, kendisine yardımcı olan vatandaşlara el sallayarak teşekkür etti.

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Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

Bir itfaiye eri iş merkezinin danışanına durumu bildirdi ve ofisin olduğu kata çıkarak kapının açılmasını sağladı. Kapının açılmasıyla Fatma Akdelen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Akdelen, yaşanan durumu polise anlattıktan sonra ekipler normale döndü.

Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

'İMDAT, İMDAT, BENİ KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'

Fatma Akdelen'i sesleri duyunca yardım ettiklerini ifade eden Mehmet Civelek, “Arabayla geçiyorduk. 'İmdat imdat, beni kurtarın' diye bağırıyordu. Ben de görünce hemen durdum ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sonrasında ekipler geldi ve balkonda bulunan kadını kurtardı" dedi.

Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

Balkonda temizlik yaparken neye uğradığını şaşırdı: İmdat, beni kurtarın

 

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#Balkon#Ofis#Temizlik

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