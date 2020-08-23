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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Balkonda şaşırtan görüntü! Atı görenler inanamadı

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Balkonda şaşırtan görüntü! Atı görenler inanamadı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde apartmanın 1'inci kat balkonunda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla atı görüntüledi.

Görüntüler, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi’nde çekildi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli şaşkınlık yaşadı.

Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti. Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Balkonda şaşırtan görüntü Atı görenler inanamadı

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