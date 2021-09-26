Balkonda otururken av tüfeğiyle vuruldu, hayatını kaybetti

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Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale) (DHA) - Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, dün akşam bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Daha sonra evinin balkonunda oturan Ayran'a, yoldan geçen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ayran'ın Küçükkuyu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Ayran'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.