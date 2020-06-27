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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı

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Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı
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ANTALYA'da çıktıkları balkonda kapının kolunun kırılmasıyla mahsur kalan anne Bedriye Bozkurt (90) ile kızı Asuman Bozkurt (65), itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona çıkıp kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Caddesinde bulunan 8 katlı Özlem Sitesi'nin 3'üncü katında meydana geldi. Bir süre dinlenmek için kızı Asuman Bozkurt ile balkona çıkan Bedriye Bozkurt, kapı kolunun kırılması sonucu mahsur kaldı. Bir süre kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan anne ile kızı başarılı olamayınca telefonla yakınlarından ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katta anne ile kızın bulunduğu balkona çıktı. Balkon kapısını açan ekipler, anne Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt'u kurtardı.

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