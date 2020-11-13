Balkonda esrar kuruturken yakalandı

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu üzerlerinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi bulunduran 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye, esrarı Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Ahmet M.’nin sattığını tespit etti. Bunun üzerine Ahmet M.’nin ilçedeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, balkonunda esrar kuruturken yakaladı. 12 kilo esrara el koyulurken, gözaltına alınan Ahmet M., Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.