MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalkonda dehşet! Çevredekiler hemen polise haber verdi
GeriGündem Balkonda dehşet! Çevredekiler hemen polise haber verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Balkonda dehşet! Çevredekiler hemen polise haber verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkonda dehşet! Çevredekiler hemen polise haber verdi
Abone Olgoogle-news

Antalya'da yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli Fikret A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan Fikret A., ardından balkondaki eşyaları ve içki kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup, kendisine zarar vermeye başladı.

Balkonda dehşet Çevredekiler hemen polise haber verdi

Balkondaki adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.

Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile oğlu, balkona çıkarak işitme engelli Fikret A.'yı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.

İşitme engelli adam balkona çıkıp kendine zarar verdi
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle