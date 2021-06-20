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Gündem
Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN / DHA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Balkonda can pazarı

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Balkonda can pazarı

İstanbul’daki bir binada dün yangın çıktı. Binada mahsur kalan 3 kişiden biri balkona çıkıp aşağıya atlamaya çalıştığı sırada İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak imdadına yetişti.

İstanbul Fatih’e bağlı Aksaray Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede dün saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balkonda can pazarı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 3 kişiden biri balkona çıkarak aşağıya atlamak istedi. Çevredekiler bu kişiye atlamaması için seslendi. Yaralı kişi balkon korkuluklarına çıkmak istediği sırada itfaiye geldi. İtfaiye merdiven uzatarak mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan toplam 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.

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