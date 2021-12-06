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Balkonda bırakılınca aç ve susuz kaldı... İtfaiyeciler kurtardı

#Köpek#Balkon#İtfaiye
Balkonda bırakılınca aç ve susuz kaldı... İtfaiyeciler kurtardı

Bolu'da sahibinin tatile giderken balkonda bıraktığı öne sürülen köpek, aç ve susuz kaldığı 10 günün sonunda komşuların haber verdiği itfaiye ekibince kurtarıldı.

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Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, apartmanın 3’üncü katındaki balkondan gece köpeğin sesini duyanlar, itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin alıp, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Çevredekiler, itfaiye ekibine teşekkür ederken, köpeğin sahibinin ise tatile çıktığı ileri sürüldü. Köpek, bakımı için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

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#Köpek#Balkon#İtfaiye

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