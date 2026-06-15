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Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü

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#Şırnak#Çocuk#Güvercin
Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 12:10

Şırnak'ın İdil ilçesinde, evlerinin balkonundaki güvercinlerle ilgilendiği sırada 2'nci kattan düşen S.T. (12) adlı kız çocuğu ağır yaralandı. S.T.’nin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Haziran'da İdil ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. S.T., iddiaya göre evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan kaldırıma düştü.

Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü

Çevredekiler, küçük kızın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü

Buradaki müdahalenin ardından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen S.T.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Muhammed T., "Komşular beni arayıp kızımın düştüğünü söyledi. Hemen eve geldim. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Balkondaki kuşlara yem ya da su vermek isterken düşmüş olabilir. Şu an Şırnak'ta tedavisi sürüyor. Durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilebileceği ve operasyon gerekebileceği söylendi" dedi. 

Balkona güvercin konunca olanlar oldu: Kız çocuğu ölümden döndü

 

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#Şırnak#Çocuk#Güvercin

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