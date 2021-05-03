MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı
GeriGündem Balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak) (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıkadıktan sonra 2'nci kattaki balkona astığı halı, indiği bina önünde üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ömerli Mahallesi, Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü.

Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi