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Balkon kapısı kapandı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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#Tekirdağ#Balkon#Ölüm
Balkon kapısı kapandı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 11:39

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen Kadir Can Yankovan (20), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü.

Balkon kapısı kapandı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balkon kapısı kapandı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor. (DHA)

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Balkon kapısı kapandı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

 

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#Tekirdağ#Balkon#Ölüm

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