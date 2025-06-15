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Balkon faciası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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#Balkon Faciası#Batman#Atbağı Köyü
Balkon faciası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 16:10

Batman'ın Atbağı Köyü'nde çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Atbağı köyünde iki katlı bir yapının balkonu çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Balkon faciası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

 

 

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#Balkon Faciası#Batman#Atbağı Köyü

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