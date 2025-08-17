×
Balkon faciası: 2’si bebek 5 yaralı

#Diyarbakır#Balkon Çökme#Enkaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 22:36

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkon çöktü. Metrelerce yüksekten düşen 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

 

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri’nde meydana geldi. 2 katlı binanın ek balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada üzerinde bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve Mehmet C. (6 aylık), moloz yığınlarıyla birlikte metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz alında kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haberin Devamı

BALKON ÜSTLERİNE ÇÖKTÜ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkonun çökmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, ''Ben balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı çıkaramadık. 112'yi aradık onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direk müdahale etti. Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş'' dedi.

 

 

 

