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Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü

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Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kurulan portatif vinçin ağırlığına dayanamayan balkon duvarı, inşaat işçisi Dikran Toprak’ın (53) üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre dairede yapılacak tadilat için balkona portatif vinç kuruldu. Ancak balkon duvarının bir bölümü inşaat işçisi Dikran Toprak'ın üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Toprak’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü

 

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