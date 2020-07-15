Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)
Son Güncelleme:
Balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu
SAMSUN’un Bafra ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Düşen beton parçaları, park halindeki otomobillere zarar verdi.
Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Kimsenin bulunmadığı balkondan düşen beton parçaları, park halindeki Erhan Ayan’a ait 55 AAY 958 ile Bayram Binay’a ait 55 BN 158 plakalı otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle