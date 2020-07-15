MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu
GeriGündem Balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:38,Son Güncelleme:

Balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu
Abone Olgoogle-news

SAMSUN’un Bafra ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Düşen beton parçaları, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Kimsenin bulunmadığı balkondan düşen beton parçaları, park halindeki Erhan Ayan’a ait 55 AAY 958 ile Bayram Binay’a ait 55 BN 158 plakalı otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle