Balkanlar'dan serin hava geliyor: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | Meteoroloji saat verdi: Bu bölgelerde yağış var

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Türkiye genelinde hafta sonu boyunca yağışsız ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı sistem, bazı bölgelerde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişlerine yol açacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın belirli bölgelerde saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı öngörülüyor.

BALKANLAR'DAN GELEN SERİN SİSTEM YAĞIŞ BIRAKACAK

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batısı, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Göller Yöresi'nde özellikle öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

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Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da hafta sonu boyunca kısa süreli yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların yerel olarak etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA VE DOĞU BÖLGELERİNDE "KUVVETLİ RÜZGAR" ALARMI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ancak Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın batı ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi. Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuz şartlara karşı uyarıda bulundu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR DÜŞMÜYOR

Hafta sonu boyunca üç büyük kentte hava durumu şu şekilde olacak:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 29 ila 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

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Ankara: Kent genelinde hava az bulutlu geçecek. Yalnızca kuzey ve batı çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir: Hafta sonu boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Termometrelerin 34 ila 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 31°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık