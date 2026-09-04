Balkanlar'dan serin hava geliyor: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | Meteoroloji saat verdi: Bu bölgelerde yağış var

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Türkiye genelinde hafta sonu boyunca yağışsız ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı sistem, bazı bölgelerde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişlerine yol açacak.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın belirli bölgelerde saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı öngörülüyor.
BALKANLAR'DAN GELEN SERİN SİSTEM YAĞIŞ BIRAKACAK
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batısı, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Göller Yöresi'nde özellikle öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
MARMARA VE DOĞU BÖLGELERİNDE "KUVVETLİ RÜZGAR" ALARMI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR DÜŞMÜYOR
Hafta sonu boyunca üç büyük kentte hava durumu şu şekilde olacak:
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 29 ila 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
Ankara: Kent genelinde hava az bulutlu geçecek. Yalnızca kuzey ve batı çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
İzmir: Hafta sonu boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Termometrelerin 34 ila 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 31°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık