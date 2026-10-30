Balkanlardan gelen soÄŸuk hava etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor: Kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±! Ä°stanbul dahil birÃ§ok ilde sarÄ± alarm | Ani sel, rÃ¼zgar ve heyelan riski

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlke genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile KÃ¼tahya, UÅŸak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n kuzey kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu, ÅžanlÄ±urfa, MuÅŸ, BingÃ¶l, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ã§evreleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

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Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk hava ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemlerin etkisi altÄ±na girdi. AKOM verilerine gÃ¶re, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 7 gÃ¼n boyunca Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±klarÄ±n 13-16 derece aralÄ±ÄŸÄ±nda, mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmesi bekleniyor.

Kent genelinde aralÄ±klarla saÄŸanak ve yer yer kuvvetli saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸleri Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°stanbul'da poyrazdan esen rÃ¼zgarÄ±n orta kuvvette, aralÄ±klarla kuvvetli (20-50 km/sa) olacaÄŸÄ±, beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n ise 10 ila 30 kg/mÂ² arasÄ±nda deÄŸiÅŸeceÄŸi bildirildi.

SICAKLIKLAR KARADENÄ°Z VE DOÄžU'DA DÃœÅžÃœYOR

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, Karadeniz ile DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer bÃ¶lgelerde ise Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n kuzey ve batÄ± kesimlerde kuzey ve kuzeybatÄ±, gÃ¼ney ve doÄŸu kesimlerde gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu, ÅžanlÄ±urfa, MuÅŸ, BingÃ¶l, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ã§evreleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve kÄ±yÄ±larda hortum riski gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

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21 Ä°LDE SARI ALARM

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n meteorolojik uyarÄ± haritasÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul dahil 21 ilde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra AdÄ±yaman, BingÃ¶l, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Malatya, Mardin, MuÅŸ, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Batman, ÅžÄ±rnak, Yalova, ve Kilis illeri iÃ§in de "sarÄ±" kodlu uyarÄ± verildi.

KARATAÅž'TA HORTUM

Adana'nÄ±n KarataÅŸ ilÃ§esinde etkili olan hortum, bir inÅŸaat ÅŸantiyesindeki konteynere zarar verdi.

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Ä°lÃ§ede sabah saatlerinde saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±nayla birlikte hortum Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±yÄ±ya yakÄ±n bÃ¶lgede bir inÅŸaat ÅŸantiyesinde bulunan konteyner hortum nedeniyle yerinden sÃ¶kÃ¼lerek parÃ§alandÄ±. Åžantiyedeki malzemeler de zarar gÃ¶rdÃ¼. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±. Hortum bir sÃ¼re sonra etkisini yitirdi. /Â Malik Sefa ÃœNAL/KARATAÅž(Adana),(DHA)Â

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DiyarbakÄ±r'da etkili olan saÄŸanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ± ile ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken, bazÄ± okul bahÃ§eleri ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artÄ±ran saÄŸanak, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yaÄŸmur sularÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±yla ilerlemekte zorlandÄ±. BazÄ± noktalarda hasarlÄ± trafik kazalarÄ± meydana geldi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± okul bahÃ§eleri ve iÅŸ yerlerinin zemin katlarÄ± suyla doldu. BazÄ± belediye otobÃ¼slerinin iÃ§ine de su girdi.

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METEOROLOJÄ°'DEN SAÄžANAK UYARISI

Meteoroloji 15â€™inci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Mardin, Batman, Siirt ve ÅžÄ±rnak genelinde beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/mÂ²) olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. Sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, hortum oluÅŸma riski ve ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek aksamalara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. /Â Selim KAYA-HÃ¼seyin Ä°Ã‡LÄ°-Seyfettin EKEN/DÄ°YARBAKIR, (DHA)Â

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

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BURSA Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANAKKALE Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, KÃ¼tahya, UÅŸak ve Afyonkarahisar Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

MANÄ°SA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

MUÄžLA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ANTALYA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

BURDUR Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

HATAY Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, doÄŸu kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n kuzey kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANKIRI Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 13Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

RÄ°ZE Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAMSUN Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, MuÅŸ, BingÃ¶l, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, doÄŸusu ile ÅžanlÄ±urfa Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MARDÄ°N Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°Ä°RT Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ÅžANLIURFA Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.