Balkanlarda kitabe avı

Dört kuruluşun işbirliği ile başlatılan “Kuzey Makedonya Kitabeler Projesi” ile 120 kitabe incelenerek, dört farklı dile çevrildi. Yok olan Üsküp’teki Burmalı Camii de proje kapsamında ele alındı. Fotoğraflarından kitabesinin tespiti yapılarak, üç dile çevrildi.

120’si İNCELENDİ

Projenin yürütücüsü olan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, çalışma ile ilgili şunları aktardı:

“Kuzey Makedonya Kitabeleri Projesi, bir fikirden çok bir gözlemle başladı. Balkan şehirlerinde gezen uyanık ve duyarlı birisinin, tarihe şahitlik eden Osmanlı mimari eserlerinin duvarlarına kazınmış, çoğu zaman silikleşmiş, bazen de fark edilmeyen alın yazılarını yani kitabeleri görmemesi imkânsızdır. Kuzey Makedonya’daki Osmanlı dönemi mimarî eserlerinin kitabelerini kayıt altına almak, okumak, çevirmek ve yorumlamak amacıyla bir ekip oluşturduk. Hem mevcut literatürden hem de ulaşılması güç kaynaklardan yararlanarak yaklaşık 120 kitabe inceledik.”