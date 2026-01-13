×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balkanlarda kitabe avı

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Balkan Üniversitesi#IBU#YTB
Balkanlarda kitabe avı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı (KMKB), Kuzey Makedonya İslam Birliği güçlerini birleştirerek Balkanlardaki Osmanlı kitabelerini yakın markaja aldı.

Haberin Devamı

Dört kuruluşun işbirliği ile başlatılan “Kuzey Makedonya Kitabeler Projesi” ile 120 kitabe incelenerek, dört farklı dile çevrildi. Yok olan Üsküp’teki Burmalı Camii de proje kapsamında ele alındı. Fotoğraflarından kitabesinin tespiti yapılarak, üç dile çevrildi.

Balkanlarda kitabe avı

120’si İNCELENDİ

Projenin yürütücüsü olan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, çalışma ile ilgili şunları aktardı:

“Kuzey Makedonya Kitabeleri Projesi, bir fikirden çok bir gözlemle başladı. Balkan şehirlerinde gezen uyanık ve duyarlı birisinin, tarihe şahitlik eden Osmanlı mimari eserlerinin duvarlarına kazınmış, çoğu zaman silikleşmiş, bazen de fark edilmeyen alın yazılarını yani kitabeleri görmemesi imkânsızdır. Kuzey Makedonya’daki Osmanlı dönemi mimarî eserlerinin kitabelerini kayıt altına almak, okumak, çevirmek ve yorumlamak amacıyla bir ekip oluşturduk. Hem mevcut literatürden hem de ulaşılması güç kaynaklardan yararlanarak yaklaşık 120 kitabe inceledik.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Balkan Üniversitesi#IBU#YTB

BAKMADAN GEÇME!