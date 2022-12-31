Balkanlarda istikrara özel önem

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’i ağırladı. İki lider başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi dar kapsamda ele aldık. Etraflıca görüşme fırsatını bulduk.

Geçen yıl Karadağ’a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49’luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu an Karadağ’daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı 3 bin 800. Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut.

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400’DEN FAZLA PROJE

TİKA restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitümüz de Türk sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor. TİKA Karadağ’da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon Euro’yu aşan 400’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 500 bine ulaştı.”

BERMUDEZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti. Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Erdoğan Türkiye’nin Karadağ’ı AB üyeliği yolunda da desteklediğini söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmemizde Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduk. Güneydoğu Avrupa’da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanlar’ın ve Avrupa’nın önemli bir parçası olan Karadağ’da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığıyla birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.”