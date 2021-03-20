Balkanlar’da 10 milyon soydaş var, ulaşmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Tekirdağ’da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı’na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Edirne, Çanakkale ve Kırklareli belediye başkanlıklarının düzenlediği çalıştaya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Gagavuzya, Arnavutluk’tan belediye başkanları ile temsilciler katıldı. Çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, Balkan ve Rumeli’nin Türkiye için uzak diyarlar olmadığını belirterek, şunları söyledi:

TARİHSEL VE GÖNÜL BAĞLARI

“Bunu sadece coğrafi yakınlığı kastederek söylemiyorum. Balkanlar ve Rumeli ile güçlü tarihsel ve gönül bağlarımız var. Bugün ülkemiz nüfusunun 30 milyonu Balkan kökenli ve yine Balkanlar’da 10 milyonu aşkın soydaş akraba topluluğumuz yaşıyor. Bugün burada Balkanlar’daki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere işbirlikleri ele alınacak.

SEN-BEN DİYEREK DEĞİL

Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle ‘hepimiz’ temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Mutlaka Balkanlar’a ulaşmalıyız. Balkanlar’dan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyle der Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı, folklor bağı kurmamız lazım’. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği bu vizyon yol göstericimizdir.”

Kılıçdaroğlu, Balkanlar’dan gelen davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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