Balkanlar üzerinden sağanak geliyor: Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek | İstanbul dahil birçok kentte yağış alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından sağanak yağış ve serinlik uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

MGM'den yapılan son tahminlere göre; Çarşamba günü Marmara'nın batısından yurda giriş yapacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe ve Cuma günleri İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine yayılacak.

Sistem, Cumartesi günü en geniş etki alanına ulaşarak Ege ve Akdeniz dâhil olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlara neden olacak. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.

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BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın yurt genelinde etkili olacağını belirterek, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul’da 26 dereceye, Ankara’da 24 dereceye, İzmir’de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yıldırım, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü itibarıyla yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normalleri seviyesine ineceğini ifade etti. Yıldırım, salı ve çarşamba günleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini belirterek, "Sıcaklıkların İstanbul’da 34-36 derece, İzmir’de 38 derece, Ankara’da ise 32-34 derece aralığında olmasını bekliyoruz" dedi.

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Perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın etkili olacağını kaydeden Yıldırım, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul’da 26 dereceye, Ankara’da 24 dereceye, İzmir’de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK YAĞIŞ

İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve yerini sağanak yağışa bırakacağını açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 25 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi.

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Kentte Çarşamba günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gününe kadar süreceği, özellikle Cumartesi günü yağışların kuvvetini artırmasının beklendiği ifade edildi.

Yıldırım, salı ve çarşamba günlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini de belirterek, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

'10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKATLİ OLUNMALI'

Salı ve çarşamba günleri için yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunan Yıldırım, "Salı ve çarşamba günleri yüksek sıcaklıktan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmaları halinde ise gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz" dedi.